Un bebé de dos meses falleció ahogado en Chivacoa, estado Yaracuy y hay cuatro personas detenidas. El hecho ocurrió en el sector José Félix Ribas, la criatura apareció ahogada dentro de un tobo con agua.

La madre está señalada del triste hecho que ha conmocionado a esa zona del estado Yaracuy. Los detenidos son dos tíos paternos del menor, como la abuela materna y la madre del pequeño.

Se pudo conocer que la madre habría sumergido al niño en el tobo hasta ahogarlo. Antes de eso le habría ocasionado una fractura en la cabeza. Esta llevó al pequeño al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa.

La mujer que no ha sido identificada dijo que el menor se había caído y golpeado en la cabeza. El papá del pequeño se fue al trabajo y lo dejó, dormido pero las demás personas que viven en la casa lo vieron dentro del tobo y lo llevaron al centro de salud.

El CICPC detuvo a la madre del menor, como a las otras personas que estaban en la casa. Luego que el laboratorio de ciencias forenses del hospital determinaran que este había sido asesinado.

Supuestamente la madre del menor dijo que había sumergido al niño en el agua tras escuchar voces que le decían que le hiciera daños a su hijo. Como a dejarlo caer y hasta que algo desconocido la empujaba cuando tenía al pequeño en los brazos.

El niño presentó fracturas en la cabeza, las personas que estaban en casa dijeron que no se explican cómo este apareció dentro del tobo. Se espera por el resultado de las investigaciones por parte del CICPC.

