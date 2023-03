Compartir

Ser un buen emprendedor en Venezuela no es fácil, de hecho el país ha sido en poco tiempo uno que se ha abierto campo a ese tipo de economía. La cual no es fácil, hay que conocer del mercado y sobre todo en que vas a colocar el capital en juego.

Para ello hay que seguir ciertos pasos para no perder tu emprendimiento, todo lo contrario de cómo y en que debes invertir. Si cuentas con un capital tienes que observar el mercado y ver en qué vas a emprender. Ese es el primer paso.

El error que mucha gente comete es que conoces a cuatro emprendedores que le va bien con un negocio, tu quieres uno de la misma rama. Y esto nos lleva directamente a que esas personas y tu no avancen. Por eso hay que conocer muy bien el mercado.

Un buen emprendedor en Venezuela

No te vayas por lo más fácil, no te vayas por el camino fácil, ve bien cual área no está cubierta y emprende por allí. Coloca todo tu empeño con el fin de poder conquistar ese mercado; el trabajo es duro para el que comienza.

Emplea todas tus ideas en tu proyecto, tu proyecto de emprendimiento debe tener todo tu apoyo y el de los tuyos. Coloca empeño, disciplina, administración además de todas las ganas del mundo.

Se original en todo, trata de que tu idea sea original, slogans, combinación de colores, uniformes, todo eso debe verse desde ya como “corporativo”. Trata de que todo eso sea de ti y no te copies en logos de otras marcas.

Más datos

Cuidado con las multas, hoy en día para el emprendedor hay ventajas como desventajas, asesórate bien en materia fiscal. Cuidado con iniciar algo así sin un piso de conocer esa materia.

Crédito ganado, crédito pagado, si buscas respaldo económico, y lo consigues, cumple al día con las cuotas. Esto es algo que ha caracterizado a los pequeños y medianos comerciantes en el país.

