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Un accidente de tránsito registrado en la noche del sábado 22 de noviembre cobró la vida de un ciudadano en la Autopista Regional del Centro (ARC), tramo correspondiente al estado Aragua.

La víctima fue identificada como Jesús Benardite Mediomundo Méndez, de 32 años de edad, natural de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, según la información proporcionada a los medios de comunicación social.

El fatal desenlace se registró aproximadamente a las 7:30 de la noche, a la altura del kilómetro 108 de la ARC, en el sentido hacia Caracas. De acuerdo con las primeras informaciones, Mediomundo Méndez conducía un vehículo Ford Fiesta, modelo Balita de color rojo.

Accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro

Según testigos, el hombre se encontraba en una reunión social en Valencia, donde sus amigos le manifestaron su preocupación por que emprendiera el viaje a alta horas de la noche. Le insistieron en que se quedara, pero él hizo caso omiso a las recomendaciones.

Al parecer, su plan era acompañar a unos amigos hasta el Terminal de Pasajeros de la ciudad antes de retomar su rumbo.

Luego de dejarlos en el terminal, Mediomundo Méndez reingresó a la autopista. Sin embargo, en el kilómetro 108, y por causas que se investigan los cuerpos policiales, perdió el control del automóvil. El vehículo impactó contra un objeto fijo y volcó, dando varias vueltas.

La violencia del choque provocó que el conductor saliera expulsado de la cabina, cayendo en el canal de la vía con sentido contrario, hacia Valencia.

Producto del gran impacto, el hombre sufrió múltiples lesiones que le causaron la muerte en el acto, sin que hubiera oportunidad de trasladarlo a un centro asistencial.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) con sede en Caña de Azúcar, donde se le practicará la autopsia de ley.

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