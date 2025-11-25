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Un derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó un fallecido y un lesionado. El hecho vial ocurrió en el sector de El Cambur a primeras horas de ayer lunes 24 de noviembre de 2025.

El fallecido quedó identificado como Ender Gabriel Paiva Ramírez de 25 años de edad, mientras que el lesionado fue identificado como José Alberto Romero Viloria de 22 años. Al sitio llegaron autoridades viales del estado Carabobo para prestar la atención debida.

Ambos fueron trasladados hasta el hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello en ambulancias del servicio 0800 bigote. Se pudo conocer que ambos jóvenes eran del municipio Naguanagua.

Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó un fallecido y un lesionado

Paiva Ramírez murió minutos después de ingresar al centro de salud de Puerto Cabello. Mientras que Romero Viloria presentó traumatismos generalizados. En el lugar estuvieron comisiones de tránsito de la PNB, Invialca y Policía de Carabobo.

Este hecho que involucra a motos en el estado Carabobo, se suma a los ocurridos ayer en distintas zonas. En el Distribuidor de San Blas fallecieron dos hombres que venían a bordo de una motocicleta.

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Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo las normas impuestas por el INTT, manteniendo una velocidad moderada y portando el casco.

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