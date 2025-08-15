Compartir

El volcamiento de un autobús en la Carretera Coro Punto Fijo dejó una persona fallecida y cerca de nueve lesionados. El hecho ocurrió hoy 15 de agosto de 2025 en horas de la mañana en el sector Cararapa.

En total viajaban 31 personas en la unidad de transporte perteneciente a la Cooperativa Falcón. Funcionarios de rescate como bomberos y paramédicos llegaron al lugar del hecho para atender la situación.

Los lesionados fueron llevados de inmediato al Hospital Universitario de Coro, Doctor Alfredo Van Grieken para la atención debida. Entre los lesionados se encontraba un trabajador de Corpoelec de 24 años de edad.

Como una persona de 68 años, y una dama de 40 años. Se hace un llamado a los conductores a cumplir con las normativas impuestas por el INTT. Mantener una velocidad moderada, y mantener un solo canal.

Como Jorge Luis Zárraga, de 55 años, quedó identificado el pasajero que murió en el vuelco de la buseta de la Cooperativa Falcón que volcó la mañana de este viernes en la carretera Coro-Punto Fijo, dijo el periodista Gerardo Morón.

