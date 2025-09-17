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El falso Brad Pitt sigue estafando mujeres en el mundo, como lo hizo a una mujer francesa. Anne recibió un mensaje con la foto del famoso actor de Hollywood, no solo le envió una, le envió varias y le hizo creer que era el mismo protagonista de las películas.

La dama no quería creer todo aquel aluvión de fotos, como de palabras y saludos para ella. Poco a poco el falso actor fue envolviendo a la mujer en una atmósfera que llegó a pensar que era él.

Las palabras iban y venían, sin darse cuenta, la falsa estrella de Hollywood le hablaba en un fluido francés. Hasta que le dijo que tenía un problema de salud y necesitaba dinero. Unos 800 mil euros estarían bien.

En ese tiempo, el falso Brad Pitt le dijo que Angelina Jolie le había congelado las cuentas y necesitaba dinero. “Las cuentas las tengo congeladas y estoy recurriendo a mis seguidores para conseguir algo de dinero”, le dijo el hombre.

Falso Brad Pitt sigue estafando mujeres

Anne estaba convencida, no quería decirle a nadie para no escapar de aquel sueño que estaba viviendo. ¡Estoy hablando con el mismo Brad Pitt!, decía en su fantasía que no aceptaba romperla.

El hombre le dio un número de cuenta y ella transfirió 830 mil euros, parte de sus ahorros y ganancias que había hecho. Total… dijo que era para ayudar al actor. Cuya fortuna real es de 400 millones de dólares.

Hasta que luego de aquel depósito el falso Brad no escribió, Anne fue a la policía y habló de lo ocurrido. No ha podido dar con el estafador, el cual se quedó con el dinero. El caso llegó a tribunales pero nunca se dio con el sujeto.

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El falso Brad sigue en algún lugar del mundo, estafando a las personas con fotos del actor. El cual no solo ha ganado dinero en películas también siendo imagen de varias marcas conocidas en el mundo.

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