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Un hombre lo asesinó por estar quemando basura en Caracas, el hecho lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central, realizaron las pesquisas correspondientes al homicidio de Giovanni Francisco Chataing Longa (29). Ocurrido en la avenida Panteón de Caracas.

Se pudo conocer que la víctima fue sometida por Junior José Colmenares Escalona (49), apodado El Chigüire, en la Avenida Panteón, Barrio Terraplén; Puente Las Brisas, municipio Libertador, parroquia San José, Caracas, el pasado 7 de febrero.

Un hombre lo asesinó por estar quemando basura en Caracas

Donde lo golpeó salvajemente con un bate, cuando se encontraba quemando desechos sólidos, para luego llevarlo a la parte baja del sector, con la finalidad de ocultarlo. Sin embargo, fue descubierto por transeúntes, huyendo del sitio.

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Siendo la víctima llevada a un centro de salud, donde falleció debido a las heridas que presentaba. Gracias a la cooperación de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el hombre fue retenido preventivamente; siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

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