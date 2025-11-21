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Un hombre solicitado por estafa quedó detenido por la Delegación Municipal de Cumaná, en el estado Sucre. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Coordinación de Operaciones Estratégicas de la Delegación Municipal Cumaná, detuvieron a Giam Pietro Felipe Grippi Previte (38). Quien se encontraba solicitado por la justicia por el delito de estafa agravada.

Un hombre solicitado por estafa fue detenido en Cumaná

La detención se llevó a cabo en la Urbanización parcelamiento Miranda, parroquia Santa Inés, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre. Sobre el detenido pesaba una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Control del Circuito Judicial Penal, estado Sucre, por estafa agravada, quedando a la orden del Ministerio Público.

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