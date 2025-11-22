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Un joven fallecido y otro herido en accidente de tránsito

By Redacción Noticias24Carabobo
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Fuentes policiales registraron un accidente de tránsito que se generó durante la noche del día 21 de noviembre en la avenida 40 del municipio San Francisco en el estado Zulia,  que involucró a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, donde lamentablemente, uno de ellos habría fallecido.

En el sitio, los testigos que fueron abordados por una comisión policial de la División de Tránsito que investigan el suceso, comentaron que al parecer los muchachos estaban haciendo ‘piruetas’ y habrían perdido el control del ciclomotor aporreándose severamente.

Uno de los jóvenes habría fallecido de ipso facto como consecuencia del golpe recibido en el cráneo mientras el otro muchacho resultó herido.

De momento, las autoridades no han ofrecido detalles del accidente, lo que sí claman a motorizados es a la prudencia y al uso del casco protector. Se espera que en las próximas horas se aclaren detalles de este accidente.

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