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La noche de este sábado 27 de septiembre fue reportado un siniestro vial en el distribuidor La Cumaca del municipio San Diego, que dejó una persona lesionada.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche.

Siniestro en el distribuidor La Cumaca

El conductor de un vehículo marca Daewoo, modelo matiz de color naranja, transitaba por la variante Yagua – San Diego, sentido Naguanagua, y al llegar al distribuidor perdió el control del vehículo cayendo a la parte baja.

El ciudadano herido fue identificado como Daniel Francisco Campo, de 37 años de edad, quien fue trasladado hasta el hospital Carabobo en una ambulacia de los Bomberos de San Diego.

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