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José Gregorio Hernández, un médico de los pobres que para muchas personas siempre fue santo en Venezuela. En 1980, 61 años después de la muerte del doctor trujillano, la gente pedía su canonización, pedimento que se hizo días después de su partida.

En la Iglesia de La Candelaria en Caracas era normal ver el gran cúmulo de personas visitando el lugar donde estaba sepultado. Iban personas a pedir milagros, el mismo fervor lo vimos en Isnotú, en Trujillo cuando en el mes de octubre iba una gran cantidad de personas. Hernández nació el 26 de octubre de 1.864.

Esa misma fe se regó por el oriente, por Maturín, Puerto La Cruz, en el estado Sucre. José Gregorio Hernández era un protector de la salud y de la fe. Fue cuando empezó en Caracas a funcionar una oficina donde se iban a recibir los testimonios de las personas que habían recibido milagros de Hernández.

Se comenzaron a recibir miles y miles de cartas sobre los milagros que había hecho. Los mismos doctores en los hospitales hablaban de los favores hechos por el médico. Fue cuando mucho decían que tenía que ser santo.

Un médico de los pobres que siempre fue santo

El primer punto de esta canonización fue precisamente cuando lo llamaron “el siervo de Dios”. Pero el 16 de enero de 1986 y luego de estudiar varias causas, el Papa Juan Pablo II lo llamó “Venerable”.

Hubo una inmensa alegría en los seguidores del doctor, fue cuando se comenzó a estudiar la causa, pero faltaba el milagro más importante. Fue décadas después cuando el 10 de marzo de 2017 se conoció del caso de la niña Yaxury Solórzano.

Yaxury recibió un disparo en la cabeza en 2017, sufriendo una grave herida que los médicos consideraban incurable. Sin embargo, se recuperó por completo sin secuelas gracias a la intercesión de José Gregorio Hernández, según lo declarado por su madre y confirmado por los médicos.

Además de este milagro hay curaciones que las personas le atribuyen al doctor, sobre dolencias y heridas. El Papa Francisco estudió a fondo lo hecho por José Gregorio Hernández y aprobó la canonización.

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Fue declarado beato, y luego vino el milagro más importante el cual fue estudiado por la Iglesia y aprobado tiempo después.

El tiempo de Dios es perfecto

El tiempo de Dios es perfecto y cabe este dicho ahora sobre la canonización del doctor. Fueron 106 años después que se esperó para este sueño de los seguidores, el cual era verle con el titulo de San José Gregorio Hernández.

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