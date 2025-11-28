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Un hecho vial en el sector la Mariposa, vía Bariro, parroquia Borojó del municipio Buchivacoa, en el estado Falcón, que dejó como saldo un joven fallecido, y otro herido.

Se pudo conocer que el siniestro vial se debió a una colisión entre dos motos y carro Chevrolet Malibú.

El fallecido que conducía una motocicleta MD Haojin modelo Águila, negra, fue identificado como Luis Semeco de 19 años de edad, quien murió en el lugar del hecho; el otro motorizado responde al nombre de Adrián Rosillo de 38 años de edad, e iba en una MD Haojin Cóndor blanca, y resultó herido con politraumatismos y traslado a un centro asistencial, mientras que José Gregorio Leal, de 49 años, el conductor del vehículo resultó ileso.

Al sitio acudieron diferentes funcionarios del cuerpo de Bomberos de Dabajuro, Bomberos de Falcón, así como efectivos de seguridad de Polifalcón y la GNB para realizar el levantamiento del accidente e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento existen declaraciones de las causas del siniestro.

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