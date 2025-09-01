Compartir

Un niño falleció ahogado en una piscina en el estado Anzoátegui, el hecho ocurrió en residencia La Estancia en la avenida Centurión de Barcelona; ayer domingo 31 de agosto de 2025.

El pequeño estaba en compañía de una tía como de la prima, pero mientras los adultos estaban reunidos este aprovechó para entrar a la piscina. Primero entró por el lado de los niños pero fue llegando hasta la parte más honda.

Niño falleció ahogado en una piscina en el estado Anzoátegui

Al rato fue encontrado boca abajo, inmediatamente el menor fue extraído de la piscina y se le trató de reanimar. Luego fue llevado al ambulatorio Alí Romero donde llegó sin signos vitales, dijeron los galenos.

Una comisión del CICPC, se presentó en el sitio para hacer las evaluaciones correspondientes del caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas