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El Colapso de un muro perimetral en elmunicipio El Hatillo dejó una persona fallecida, lo que movilizó inmediatamente a los cuerpos de seguridad y rescate de la capital.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, confirmó el lamentable siniestro a través de sus plataformas digitales.

El funcionario detalló que la víctima mortal fue identificada como Víctor Alfredo Zambrano Blanco, un hombre de 40 años de edad.

Obrero falleció en El Hatillo

Según la información proporcionada por el comandante Palacios, Zambrano Blanco se encontraba efectuando trabajos de construcción en el lugar cuando la estructura cedió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

El colapso del muro perimetral ocurrió en la quinta Marbella, ubicada específicamente en elsector Loma Linda.

El accidente subraya los riesgos asociados a las labores de construcción y la importancia de las medidas de seguridad en este tipo de obras. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron al derrumbe de la pared.

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