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Un perro en Colombia compartió tarima en un concierto de vallenato (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Un perro en Colombia compartió tarima en

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Danny Valdiviezo
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Esta semana un perro en Colombia se llevó los aplausos en pleno concierto de vallenato de Diego Daza. El artista estaba cantando y se subió el can y quedó frente al hombre del acordeón.

El animal estuvo un rato en la tarima, y se hizo viral al quedarse tranquilo y dejándose llevar por el ritmo del vallenato. El público se sobró aplaudiendo cuando el cantante dijo… ¡que vivan los perros de Barranquilla y Colombia!.

Por varios minutos estuvo en la tarima y no tuvo problemas con las personas, que como todos sabemos pues respetan a los animales. Y nadie los maltrata ni nada por eso están siempre en el sitio donde quieren.

 

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Un perro en Colombia compartió tarima

Diego durante varios minutos aupó a las personas para que aplaudieran al perro. Por supuesto, Diego aprovecho el buen gesto hacia el animal para también hacerse viral y darse a conocer como amigo de los animales.

El video se hizo viral desde el vecino país, y esperamos que sigan los buenos tratos a los animales como pasó con este peludo. No olvidemos que ellos lo que siempre buscan es un poco de comida.

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SourceDiego Daza
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