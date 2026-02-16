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Una historia conmovedora, un perro intentó comprar comida con una hoja luego de ver a los humanos comprar. Un canino callejero con hambre estaba observando desde hace rato a una vendedor ambulante, el cual estaba en su puesto con comida.

Durante un rato el perro observaba a las personas que se acercaban para comprar comida, compraban y hubo algo que le llamó la atención. Las personas pagaban con billetes la comida y se iban.

Un perro intentó comprar comida con una hoja

La inteligencia del perro, lo llevó a tomar una hoja que había caído de un árbol y a acercarse con mucha seriedad. El vendedor, tragó grueso en ese momento para no ponerse a llorar. El animal aprovechó un momento para verlo con la hoja en el hocico.

El vendedor entendió el mensaje del perro, de hecho, le dio la comida, mientras el peludito colocaba la hoja en el suelo. Una escena que conmovió no solo al vendedor de comida, también a las personas que estaban cerca.

Una escena simple que muestra cómo los animales observan y tratan de entender el comportamiento humano a su manera. Es por ello que te pedimos siempre, dile “no al maltrato de animales”.

Aplaudimos las iniciativas

Aplaudimos las iniciativas de ver como las personas llevan a los refugios de animales un kilo de comida. Bien será para perros o gatos, esto ayuda mucho a los refugios y esperemos que esa iniciativa se multiplique.

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