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Durante la reciente celebración de la 16° Feria del Libro de Caracas se llevó a cabo la presentación de los nuevos libros de poesía y un coloquio de la obra literaria del poeta Tarek William Saab.

Saab con 45 años de vida literaria y con 7 premios en concursos nacionales y uno en España, conmemoró este año 2025 dicha trayectoria destacando la edición de sus libros en el extranjero como Rusia, Argentina, Italia, Egipto y México que llegan a sumar en total 17 obras y 37 ediciones de las mismas dentro y fuera del país.

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“Un tren viaja al cielo de la media noche” de Tarek William Saab

Tarek William Saab ha sido reconocido desde Venezuela y Latinoamérica por su destacada labor para la literatura hispanoamericana convirtiéndose en el poeta con mayor número de seguidores en el país, donde no solo asisten masivamente a sus múltiples actividades, sino que también es el autor más popular, según las mismas reseñas de noticias, buscado para la firma de sus libros en las Ferias Nacionales.

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