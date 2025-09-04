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La comedia romántica venezolana “Un viaje de película”, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, continúa su exitoso recorrido internacional. Y se presenta esta semana en el Venice Production Bridge, dentro del prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia.

El largometraje, protagonizado por José Ramón Barreto, Jhon Guitian, Karla Viera y Adriana Marval; consolida así su presencia en los mercados cinematográficos más importantes del mundo.

Tras haber participado en mayo en el Marché du Film de Cannes, donde despertó gran interés entre programadores y agentes de ventas. La película suma ahora un nuevo hito en su camino hacia su estreno oficial en salas.

Un viaje de Película

Carlos Daniel Alvarado, director y productor, destacó: “Es un orgullo para nuestro equipo mostrar cine venezolano en espacios tan prestigiosos como Cannes y Venecia. Un viaje de película es una historia fresca, juvenil y profundamente venezolana, y queremos que llegue a audiencias de todo el mundo”.

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Esta obra narra la historia de cuatro estudiantes de cine que, al emprender un proyecto documental; se ven envueltos en un viaje inesperado cuando una reconocida actriz internacional llega al país. Entre paisajes paradisíacos y enredos románticos, la aventura se convierte en un viaje de amistad, amor y autodescubrimiento. La película se estrenará el 6 de noviembre de 2025 en cines de Venezuela.

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