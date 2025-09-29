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Una abuela quedó detenida al estar señalada de abuso sexual a su nieto de 5 años en el municipio Colón en el estado Zulia. Además de la abuela materna del menor fue capturado un sujeto de 20 años también señalado de abuso.

La información fue suministrada por el cuerpo de Policía del estado Zulia. Ambos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público. El hecho se registró específicamente en Santa Bárbara, y atendido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

En primera instancia fue apresada Marianela Fuentes García, de 38 años de edad, denunciada de abusar sexualmente de su nieto. Por lo que fue llevada al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público.

Una abuela quedó detenida por abuso sexual de su nieto

El hilo de los trabajos de búsqueda e indagaciones condujeron a la Fiscalía encargada del caso a la captura de un vecino del pequeño. De nombre Jeisser Alexander Boscán Rodríguez, de 20 años de edad, el cual también tenía tiempo abusando del niño.

El informe médico del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, confirmó el abuso sexual al que era sometido el infante presuntamente por parte de sus abuela y su vecino. Cabe destacar que los sindicados abusaban del pequeño de manera individual, sin conocer lo que el otro hacia con la víctima.

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Ambos capturados quedaron en las Salas de Resguardo de Detenidos del Cpbez, las autoridades continúan con las investigaciones de rigor. El caso ha sido uno de los más sonados en el estado Zulia en las últimas horas.

El caso

El caso de abuso sexual se suma a los que han ocurrido en el país con menores de edad. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.

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