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Una delivery descubrió la infidelidad de su pareja y se llevó la sorpresa de su vida, llegó a un lugar para entregar un pedido. La mujer trabajadora no se imaginó todo lo que iba a pasar en ese momento. El hombre le había dicho que se iba a un viaje de trabajo.

Pero este tenía varias semanas en un apartamento con otra mujer, la esposa quien trabaja como repartidora llamó a la puerta. Pero la sorpresa se la llevó cuando el que abrió era su esposo…

La mujer descubrió que este llevaba ya varios meses viéndose con otra dama, en el apartamento de esta e incluso estaba con ella en aquel momento. La dueña del apartamento descubrió -de paso- que el hombre era casado.

La esposa le dijo a la mujer que ella y el sujeto tenían tres años juntos. Una fría sorpresa para la mujer que llevaba un pedido de comida. Con el pesado bolso de entrega a sus espaldas, discutió en aquel momento.

Delivery descubrió que su marido la engañaba, ¿y ahora dónde voy?

La dueña del apartamento le dice al hombre infiel… que tenía que dejar el lugar… Mientras la esposa le dice que con ella no va a regresar… el hombre asustado preguntó… ¿y ahora donde voy?.

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Fue el momento que la mujer le dijo que se fuera a vivir a una alcantarilla. El hombre no pensó que le iban a descubrir todo aquel invento del viaje en apenas segundos. Hasta ahora el hombre es de paradero desconocido.

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