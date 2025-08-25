Compartir

Una mujer murió en la Autopista La Vinotinto de Maturín en un accidente de tránsito. Se conoció que el hecho vial sucedió en la tarde de ayer domingo 24 de agosto de 2025. En el suceso hubo dos personas lesionadas.

Personas que transitaban por la arteria vial del estado Monagas indicaron que la mujer que falleció iba con dos mujeres más en un vehículo Honda Civic. Estas intentaron esquivar a un hombre que viajaba en una moto con una mujer y una niña.

Dijeron que la dama perdió el control del carro impactando contra un poste en el lugar. La mujer falleció de forma inmediata, las otras dos féminas fueron llevadas a la emergencia donde Doctor Manuel Núñez Tovar.

Estas se encuentran con lesiones, pero permanecen estables y bajo atención médica. Se hace un llamado a los conductores para que cumplan las normas impuestas por el INTT. Manejar a una velocidad moderada.

Mantener siempre un solo canal, llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad. Además de tener los documentos en regla.

