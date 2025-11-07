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Una mujer requerida por homicidio fue detenida en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales en las últimas horas. Quedando la dama a disposición de las autoridades.

Funcionarios de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, aprehendieron a Deisy Dayana Cáceres Ramírez (31), en la avenida Andrés Bello. Cercanías de la plaza Andrés Bello, parroquia El Recreo, municipio Bolivariano Libertador, Caracas, por encontrarse solicitada.

Mujer requerida por homicidio fue detenida en Caracas

Durante un dispositivo de seguridad realizado en la dirección en mención, se visualizó a Deisy, quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol); arrojando que se encuentra requerida.

La dama estaba solicitada por el Juzgado 13° en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del AMC, por homicidio calificado cometido con alevosía y por motivos fútiles y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución. Siendo puesta a disposición del Ministerio Público.

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