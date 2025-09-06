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Una mujer será imputada por el Ministerio Público por sustraer fondos de la Plataforma Patria. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

El Fiscal Saab informó que quedó detenida para ser imputada por el Ministerio Público del estado Zulia. La dama identificada como Eyilda Hernández está señalad por los delitos de Utilidad Ilegal por Actos de la Administración.

Mujer será imputada por el Ministerio Público

Además de Acceso Indebido y Fraude Electrónico, dicha mujer se dedicaba a la creación de cuentas en la Plataforma Patria a nombre de terceros. Con el objetivo de apropiarse indebidamente del beneficio social (bono).

Acreditándose los montos de ayuda social para lucrarse económicamente, ocasionándole un grave daño al estado Venezolano.

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