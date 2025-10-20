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Una pareja de presuntos estafadores fueron detenidos en Antímano

By Lucciano Battiston
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Una pareja de presuntos estafadores fueron detenidos en Antímano

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Lucciano Battiston
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Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto del CICPC lograron la detención de dos presuntos estafadores Roberto Carlos Bermúdez Pérez de 56 años y de Alexa Rebeca Fonseca Miranda de 27 en el sector de Carapita, parroquia Antímano, municipio Libertador del Distrito Capital.

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Ambos sujetos fueron detenidos por los delitos de oferta engañosa en perjuicio de sus víctimas y uso ilegal de las telecomunicaciones, por cuanto operaban un servicio de internet sin la debida permisología.

Presuntos estafadores detenidos en Antímano

Se pudo constatar que los detenidos estaban haciendo uso de las Vías Generales de Telecomunicaciones Aéreas (VGT) pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sin contar con autorización.

Ambos quedaron a la orden de la Fiscalía 23° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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SourceEl Aragueño
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