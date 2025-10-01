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Una rata ingresó a un cajero automático en la India e hizo un desastre con la cantidad de dinero que había en el interior del aparato. El dispensador de dinero había presentado una avería en una de las sucursales bancarias en la capital Nueva Delhi.

Llamó la atención, ya que en el interior del mismo un día antes se había hecho la debida recarga de rupias. Es por ello que les dijeron a los técnicos que fueran a revisar el mismo. Estos se presentaron en el cajero.

El cual había quedado suspendido y presentaba una avería muy fuerte, estos al abrirlo se llevaron una gran sorpresa. Una rata había entrado al mismo, y en la desesperación el animal quedó trancado en el espacio donde estaban los billetes.

La rata presa del estrés y de no poder salir comenzó a atacar los billetes de rupias que estaban en el interior. Al parecer cada minuto que pasaba esta fue mordiendo el dinero por la desesperación de salir.

Una rata ingresó a un cajero automático

Esta comenzó a morder los fajos de billetes, mientras que el cajero quedó averiado al no poder dispensar el dinero. La rata murió dentro del aparato, al lado de montones de billetes mordisqueados y rotos.

Un total de 19 mil dólares en rupias había dentro del cajero, los cuales quedaron completamente destruidos por la desesperación del animal. La rata buscaba salir del interior del mismo muriendo en el reducido espacio.

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El cajero fue saneado, mientras que el dinero roto por la rata fue entregado por los técnicos a las autoridades bancarias. Indican los técnicos que es poco usual que estos animales entren a las pequeñas bóvedas de un cajero automático.

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