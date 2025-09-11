Compartir

Una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto pidió el presidente de la República, Nicolás Maduro ayer 10 de septiembre de 2025 en horas de la tarde. Esto por quedar fuera en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Fútbol 2026.

El jefe de Estado pidió una revisión entera de todo lo que es la estructura que dirigía al plantel nacional. Esto horas antes de que el seleccionador Fernando “Bocha” Batista fuera despedido de la Federación.

Venezuela estuvo por un largo tiempo en el puesto de repechaje, pero perdió partidos importantes luego de esto. Uno de ellos ante Argentina y la goleada que sufrió en el último partido ante Colombia.

Una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto

Maduro expresó su solidaridad con los futbolistas, reconociendo el alcance de la disciplina del fútbol en la nación. Donde el deporte de los 11 jugadores ha ganado una popularidad alta en todo el país.

NO DEJES DE LEER AHORA: Luis Javier Suárez acabó con el sueño Vinotinto y Bolivia se quedó con el repechaje

«Toda Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto», apuntó. Por ahora, se espera dicha revisión como después se nombrará al nuevo técnico que dirigirá a la Vinotinto absoluta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas