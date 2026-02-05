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Una vaca salvó a cuatro perros en inundaciones en Colombia y se volvió viral. El curioso hecho ocurrió en las inundaciones que hay en Córdoba las cuales han dejado a cuatro personas muertas.

El pesado animal caminaba entre las calles colmadas por el agua, y fue cuando los perros que estaban en zonas altas se subieron a su lomo. Varios caninos entre el agua y el frío fueron salvados por la vaca.

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Una vaca salvó a cuatro perros en inundaciones en Colombia

Se pudo conocer que el video que se ha hecho viral lo llaman “milagro de la naturaleza”. El área rural se ha visto golpeada por el agua, el animal logró salvar a los perros que incluso corrían el peligro de ahogarse.

Esperan en Córdoba que las lluvias cesen aunque el mal tiempo sigue en esa zona como los fuertes aguaceros.

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