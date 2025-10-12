Compartir

El Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) informó que una vivienda se desplomó este viernes, 10 de octubre, en el sector Los Mujica de la urbanización Kennedy en la parroquia Macarao, estado Miranda.

Al respecto, Pablo Palacios, jefe de los bomberos capitalinos, explicó que se trataba de una casa de un nivel, construida con paredes de bloques de arcilla, piso de cemento pulido, techo de laminadas de zinc y estructura de perfiles de metal.

NO DEJES DE LEER AHORA: Arbol caído afectó a dos vehículos y una moto en Caracas



«Se visualizo el desplome de una pared de la fachada lateral derecho y el colapso parcial del techo de un dormitorio, además de agrietamientos gruesos verticales y longitudinales con separación en las paredes de todos ambientes del inmueble», indicó Palacios.

Y añadió que también se verificó el deterioro de las láminas de zinc del techo, debido a perdida de estabilidad por el «detrimento» del material de construcción y elementos de soporte inadecuados para el anclaje en el terreno.

Una vivienda se desplomó en Macarao

De igual manera, Palacios agregó que un árbol de eucalipto, también de unos 20 metros de altura y tallo voluminoso, se muestra inclinado hacia los tendidos eléctricos de media tensión, y presenta socavamiento en su trono y raíces necrosiadas por la quema en su base.

En la vivienda se alojaban cuatro personas. El comandante del CBC no dio detalles respecto al estado en el que se encuentran estas personas.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: