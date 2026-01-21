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Unidad de transporte largó la suspensión trasera en La Quizanda (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Unidad de transporte largó la suspensión trasera en La Quizanda
Foto: Guacara Noticias.

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Una unidad de transporte largó la suspensión trasera en La Quizanda, Valencia, el hecho ocurrió en la mañana de hoy 21 de enero de 2026. Una camioneta marca Ebro largó las “morochas” en el lugar.

Unidad de transporte largó la suspensión trasera en La Quizanda

La unidad de transporte color blanco quedó en la vía, hasta ahora se desconoce si hubo lesionados en el lugar. Al sitio llegaron autoridades viales para atender la situación presentada en la avenida Michelena.

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