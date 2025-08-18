Compartir

Los ejercicios que tienes que hacer luego de caminar son varios, no es solo la caminata, que generalmente debe estar entre los 45 minutos o una hora. Debes aprovechar ese calentamiento y hacer otros ejercicios.

Por supuesto debes primero consultar a un médico, para que te de la aprobación debida para seguir con los ejercicios. Camina al finalizar la caminata para ayudar a que los músculos se enfríen gradualmente y estar saludable.

Estiramiento de cuádriceps: sostén tu pie por detrás y llévalo hacia los glúteos, manteniendo la rodilla apuntando hacia abajo.

Ejercicios que tienes que hacer luego de caminar

Realiza estiramiento de isquiotibiales: separa las piernas a la anchura de la cadera y flexiona el tronco hacia adelante, manteniendo la espalda recta.

Como también estiramiento de pantorrillas: apoya las manos en una pared y estira una pierna hacia atrás, sintiendo el estiramiento en la pantorrilla.

Estiramiento de brazos y hombros: realiza movimientos circulares con los brazos y estira los brazos hacia arriba y hacia los lados.

Estiramiento

Estiramiento de espalda: realiza movimientos suaves de flexión y extensión de la espalda. Como movimientos de piernas y caderas, recuerda hacerlo con moderación para evitar lesiones.

Hidratación: Bebe agua para reponer líquidos perdidos durante la caminata. En youtube hay miles de tutoriales de ejercicios que debes hacer para completar tener un día de movimiento para el cuerpo.

