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El Bono Único Familiar de octubre 2025 está programado para pagarse los primeros cinco días del mes. En el mes de septiembre el monto que se pagó del mismo estuvo en el orden de los 2.200 bolívares.

Mientras que los pagos complementarios alcanzaron cerca de los 700 a 1400 bolívares en septiembre es por ello que se espera que el mismo llegue un poco más alto. Esta bonificación fue creada en el mes de abril y comenzó a partir del mes de mayo.

Este agrupa los bonos Lactancia Materna, José Gregorio Hernández además de 100% Escolaridad y es uno de los primeros en pagarse en el mes. Hasta ahora es esperado por los usuarios.

Bono Único Familiar de octubre 2025

Recordemos que este agrupa también lo que era los dos bonos que entregaba la Plataforma Patria mensualmente. Luego a mediados de mes se comenzarán a entregar los Ingresos contra la Guerra Económica.

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El primero de ellos será para los empleados públicos, luego para los jubilados de la administración pública y luego los pensionados.

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