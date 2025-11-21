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Hoy viernes usuarios reportaron retraso en el sistema pago móvil en el país. Luego de las diez de la mañana las personas informaron sobre la lentitud a la hora de ubicar los bancos. Hasta ahora los bancos no han informado sobre lo sucedido.

Por su parte, expertos y conocedores de las redes bancarías destacaron que en años anteriores; por ser día de pago de pensión se han presentado problemas a la hora de hacer pagos. Bien sea por el pago móvil como a la hora de utilizar uno de los puntos de venta en el país.

Retraso en el sistema pago móvil

Recordemos que en Venezuela se realizan 6 mil transacciones de pago móvil interbancario por minuto. Siendo noviembre como diciembre los meses en los cuales aumenta la utilización de este sistema de pago.

Generalmente es un problema que se ha presentado en los últimos años en los meses de noviembre como en diciembre, más cuando se aproxima el llamado “Viernes Negro”. Se espera por alguna respuesta de uno de los bancos del país.

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