Compartir

Las vacaciones escolares navideñas 2025 ya tienen fecha de salida como de regreso, dijo el Ministerio de Educación. El ministro Héctor Rodríguez habló del cronograma de estudios que se está cumpliendo a cabalidad.

Como es sabido, las vacaciones decembrinas son esperadas, casi un mes tienen los jóvenes para el descanso para los días de Navidad y Año Nuevo en este 2025. A partir de mediados de diciembre.

El receso navideño es esperado también por la familia. Las Vacaciones de Navidad y Año Nuevo comenzarán a partir del lunes 15 de diciembre de 2025. El retorno a las aulas para los estudiantes de todos los subsistemas.

Estos son (Inicial, Primaria, Media General y Media Técnica) está programado para el lunes 12 de enero de 2026. Dijo el ministro de Educación Héctor Rodríguez en las últimas horas en la red social Telegram.

Vacaciones escolares navideñas 2025 y el comité de riesgos

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció la creación obligatoria de comités de riesgo en todas las escuelas y liceos del país. Con el objetivo de fortalecer la preparación de la comunidad educativa ante fenómenos naturales y situaciones de emergencia.

“Vamos a organizar estos equipos, preparemos el mapa de riesgo y organicemos una agenda de disminución de esos riesgos. Sabiendo cuáles son cada uno de ellos y cómo aminorarlos”, expresó el ministro en Caracas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Descubren restos del ictiosaurio en Táchira y esto dijo el IVIC (VIDEO)

Rodríguez explicó que cada comité deberá elaborar un protocolo de resguardo de vidas, un mapa de riesgo ajustado al entorno de la institución. Y una agenda de acción ante posibles contingencias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas