Un lote de vacunas contra la Fiebre Amarilla llegó al país procedente de Rusia. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se descargaron cajas con 226 mil dosis para el Plan Ampliado de Inmunización.

A través de su canal de Telegram, la ministra de Salud en el país, Magaly Gutiérrez dio a conocer sobre el arribo de las vacunas. Las cuales serán distribuidas en el país en los próximos días.

Venezuela y Rusia gracias a tratados firmados de cooperación recibe este lote de vacunas. Una acción preventiva contra esta enfermedad viral la cual siempre está vigilada por las autoridades nacionales.

Gutiérrez destacó lo que ha sido esta unión entre Venezuela y Rusia y como la salud ha sido un punto central donde se busca el beneficio de la población. Sobre todo la salud de sus habitantes con programas eficaces en la lucha contra estas enfermedades.

“Su gestión y las alianzas con países hermanos demuestran que, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales; la salud de nuestro pueblo es y seguirá siendo la prioridad absoluta”, puntualizó.

