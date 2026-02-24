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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia se encuentran desplegados la tarde de este martes en la Zona Industrial Norte, perteneciente a la parroquia Rafael Urdaneta, para sofocar un incendio de vegetación de gran magnitud.

El despliegue se concentra en las cercanías de la estación de servicio «La Industrial», donde el personal bomberil trabaja arduamente para confinar las llamas y evitar que alcancen las infraestructuras empresariales y comerciales.

La rápida intervención de los equipos de rescate incluye labores de combate directo y refrescamiento en perímetros vulnerables. Estas acciones preventivas buscan garantizar la seguridad de los trabajadores de la zona y de los ciudadanos que transitan por este importante sector industrial, manteniendo una vigilancia especial en los focos ígneos que puedan representar un riesgo mayor debido a la proximidad de combustibles.

Incendio en Zona Industrial de Valencia

Ante la presencia de humo residual y el despliegue de unidades pesadas, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para quienes transitan por las vías adyacentes a la Zona Industrial Norte:

Reducir la velocidad: Es vital para prevenir accidentes ante la presencia de personal trabajando en la vía.

Cerrar ventanillas: El humo puede afectar la visibilidad y causar irritación en las vías respiratorias.

Ceder el paso: Los camiones cisterna y unidades de rescate requieren prioridad total para el reabastecimiento de agua y atención de la emergencia.

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Prevención en temporada de sequía

Durante la actual temporada de sequía los riesgos de incendios forestales y de vegetación aumentan considerablemente. Se insta a la colectividad a evitar arrojar objetos inflamables, colillas de cigarrillos o realizar quemas de desechos no autorizadas.

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