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La euforia y energía del público valenciano ya está lista para recibir este viernes 17 de octubre por segunda ocasión, al cantante puertorriqueño Omar Courtz. El estacionamiento de Wynwood Park ya está listo para corear los temas del artista de renombre internacional.

Bajo la producción de Black Live y Veneventos, El Ousi se presentará con su “Primera Musa World Tour 2025” para conquistar a su fanaticada con sus grandes éxitos y temas musicales, tales como “Goddess”, “2K16”, “Aloca-T”, entre otros.

Valencia podrá disfrutar de un show sin precedentes y de alto nivel, lleno de luces, energía y una dinámica explosiva que atrapará a los asistentes con el performance del artista puertorriqueño más viral de las plataformas digitales.

Hasta la fecha son pocas las entradas que quedan a la venta, así que las personas que aún deseen asistir al concierto y disfrutar de una noche llena de ritmo, aún tienen chance de adquirir sus boletos a través de la página web kreatickets.com

Noticias 24 Carabobo

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