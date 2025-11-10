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Este sábado 8 de noviembre, la CLX Night Run 4ta Edición se consolidó un año más como la carrera nocturna más grande de Venezuela. El evento, impulsado por CLX Group y su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, reunió a 2.500 corredores y a 8.000 espectadores en Wynwood Park, rompiendo su récord de asistencia en el after run épico con Caramelos de Cianuro.

La convocatoria, que superó las expectativas al lograr un sold out completo de kits de corredor y entradas al concierto en las 48 horas previas, es un testimonio de la confianza que generó la marca CLX Group con su evento más grande del año: CLX Night Run 4ta Edición.

“Una vez más, Venezuela no deja de sorprendernos. Miles de personas de todo el país se reunieron en Valencia para vivir la emoción de la 4ta edición de la CLX Night Run, un evento que, sin duda, ha superado todas las expectativas, demostrando que cuando unimos deporte, innovación y pasión, logramos crear momentos que hacen historia” afirmó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group, quien un año más reiteró su compromiso con el desarrollo del país, promoviendo iniciativas que fusionan el bienestar con la cultura y la tecnología.

Entrega de materiales CLX Night Run

Desde tempranas horas de la mañana, la carpa de Wynwood Park fue el centro de la Entrega de Materiales de la CLX Night Run, en una jornada que se extendió de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los corredores inscritos recibieron un kit de alta calidad que incluía la franela oficial, chip de cronometraje, número de corredor, hidratación, medalla y dos entradas para el concierto, garantizando un inicio de jornada fluido y organizado.

Asimismo, los miles de visitantes del día pudieron experimentar la Expo CLX Night Run, donde más de 40 marcas hicieron presencia a través de una jornada llena de dinámicas, degustaciones de productos, regalos, áreas de recreación y mucho más, traídas de la mano de las 40 marcas patrocinantes de la CLX Night Run 4ta Edición:

Carabobo Runners, CLX, MultiMax, CLX ICONS, POLAR, Samsung, Condesa, Kucce, Keyton, Omega Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Intylac, Forum, Focus Fitness, Tevia, Arizona, New Balance, Logos, Traki, Bangente, Yamma, FC, Pits, Maison Trinithe, Cremigurt, Vivo, Cuadro, Yogurt Yoia, Kineos, Dr. Plus, Suplementos Fitness, Piter, Autoclub, Sensilis, Dr. Plus, Inflalo, Polar, WokBox, Rafa’s Burger, Santo Perrito, Chain a la Parrilla, Fryer House, Tony Gelati.

Entre los stands destacados de la jornada estuvieron el área de maquillaje “Shine like an Icon” de CLX ICONS, el photobooth saltarín de CLX, así como la zona tecnológica de CLX Group, donde Neo, el androide G1 y Daggy, el cyberdog con IA.

La máquina logística: Kit, recorrido y seguridad

El éxito de una carrera nocturna depende de la coordinación. La CLX Night Run 4ta edición contó con el apoyo de la Gobernación del Estado Carabobo, las alcaldías de Valencia y Naguanagua, y todos los cuerpos de seguridad del estado: Policía de Carabobo, Policía Municipal de Valencia, Policía Municipal de Naguanagua, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes garantizaron la seguridad del evento.

El recorrido 7K partió a las 7:00 p.m. de Wynwood Park con destino a MultiMax, y contó con activaciones en ruta de las marcas MultiMax, Keyton, Intylac, Condesa, Kucce, SJ, Vetrux, Omega, Traki, Bangente, que se convirtieron en uno de los más grandes atractivos de la noche.

Con un tiempo de 22:06 minutos, Whinton Palma se llevó el primer lugar absoluto de la categoría masculina de la CLX Night Run 4ta edición, seguido por José Daniel Gonzales (22:17) y Diego Caldeira (22:25). La rama femenina fue liderada por Edymar Brea (25:10), con Iantris Perez (26:12) y Magaly García (26:15) completando el podio.

La ceremonia de premiación estuvo liderada por Zaki El Agra, director de Marketing, Nader El Agra, director de Compras Nacionales, y Alberto Chediak, gerente de Ventas Nacionales de MultiMax, quienes actuaron en representación del presidente Nasar Ramadan Dagga, destacando el esfuerzo y la constancia de los participantes.

Los tres primeros lugares absolutos fueron galardonados con premios en metálico de $800, $600 y $400 USD, complementados con gift cards de MultiMax de $600, $400 y $200 USD. Como incentivo adicional de lujo, los primeros ganadores absolutos obtuvieron un pasaje de ida y vuelta a Madrid, mientras el segundo y tercer puesto, pasajes a Margarita, cortesía de Aerolíneas Estelar.

Concierto de Caramelos de Cianuro

El concierto fue un recorrido electrizante por la discografía de Caramelos de Cianuro, donde el público encontró una nueva fuente de energía en el repertorio explosivo de la banda.

Temas clásicos que han marcado a generaciones, como “El Martillo”, “Verónica”, “No eres tú”, “Verano”, “Terraza”, “Último Polvo”, “Las Notas”, “Las Estrellas” y “Tú eres de esas”, se mezclaron con la potencia de sus canciones más recientes del álbum “Control”, como “Átame” y “Booty call”. El público cantó sin pausa, manteniendo viva la adrenalina de la noche.

Finalmente, la agrupación caraqueña se despidió de la CLX Night Run 4ta Edición con su icónico tema “Sanitarios”, poniendo el broche de oro al evento masivo organizado por el equipo de CLX Group, y dejando en Valencia la huella de la carrera nocturna más esperada del año.

CLX Group un año más contigo

Este evento running no solo cumplió con la promesa de una noche inolvidable de rock con Caramelos de Cianuro y gastronomía variada, sino que reafirmó el compromiso de Nasar Dagga Mujamad de seguir apostando por la creación de espacios de disfrute para la familia venezolana, impulsando los buenos valores, el deporte y la innovación, consolidando a CLX Group como un pilar en el desarrollo de eventos masivos de calidad en Venezuela.

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