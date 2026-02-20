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La Primera Válida Nacional de Tiro 2026 inicia las actividades de la disciplina reuniendo a 60 de los mejores exponentes de siete estados. Estos se darán cita en el Centro Nacional de Tiro Olímpico para disputar los primeros honores del año.

El calendario competitivo del tiro deportivo en Venezuela arranca oficialmente este viernes 20 de febrero en el Polígono de Tiro de Valencia.

Atletas de Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Yaracuy y Caracas participarán en este evento inaugural que se extenderá hasta el domingo 22 de febrero. La competencia, que abarca las categorías juvenil y adulto, es fundamental para establecer los primeros puntajes del ranking nacional y evaluar la preparación técnica de los deportistas tras el inicio de la temporada 2026.

Primera Válida Nacional de Tiro 2026

Al ser el primer evento oficial del ciclo anual, el cronograma contempla las modalidades olímpicas más exigentes de pistola y rifle de aire a diez metros:

Las actividades inician este viernes con las pruebas de pistola de aire por equipos mixtos. Durante el sábado se llevarán a cabo las rondas individuales de pistola y las duplas mixtas en rifle. Mientras que el domingo concluirá la válida con las finales de rifle de aire en sus distintas variantes.

Esta primera válida nacional no solo mide la precisión de los tiradores, sino que sirve de termómetro para las asociaciones estatales que buscan consolidar sus selecciones de cara a los compromisos internacionales del resto del año.

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