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En el marco de los Carnavales “Valencia Te Quiero 2026”, la Alcaldía de Valencia estrenó su dirección de Valencia Sostenible, con un concurso de trajes ecológicos en la U.E. “José Vicente Lecuna”, de la parroquia Miguel Peña.

El evento, coordinado junto a la Fundación Carabobo Sostenible, liderada por la Primera Dama de Carabobo Dra. Nancy de Lacava, y la Fundación para el Desarrollo Educativo de Valencia, Fundeval, fusionó la identidad cultural venezolana con el reciclaje para promover la conciencia ambiental desde las aulas.

Valencia Sostenible debuta con desfile ecológico

El evento contó con la participación de 10 niñas de edades comprendidas desde los 5 hasta los 11 años, quienes maravillaron a los asistentes, representantes, docentes, comunidad educativa en general, amigos e invitados especiales, con trajes realizados con materiales como sacos, botellas plásticas, vidrios, telas y ropa reciclada, entre otros materiales de provecho.

Las estrellas del certamen fueron Mariangel Berrío Rito, quien obtuvo el tercer lugar como «Fantasía de las 6R» con su diseño «El Arco de Carabobo»; Jhardielis Sira, acreedora del segundo puesto y la banda «Fantasía Alegórica de Carabobo» por su pieza «La Paz de Carabobo», mientras que el máximo galardón fue para Jeannaly Hernández, cuya creación inspirada en el maíz, titulada «La Herencia Dorada», la cual le valió la banda de «Fantasía Carabobo Ecológica».

Rosalys Parra, Directora Ejecutiva de la Fundación Carabobo Sostenible expresó, en nombre de la Dra. Nancy de Lacava,

“nos encontramos felices, celebrando, porque Carabobo Sostenible ha llegado a la escuela, con este desfile hemos demostrado que con conciencia podemos disfrutar de estos carnavales.”

“Invitamos a toda la población carabobeña a disfrutar de los carnavales Valencia Te Quiero 2026, impulsado por la Alcaldesa Dina Castillo, el Gobernador Rafael Lacava, la Dra. Nancy de Lacava y por su puesto siguiendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez”, destacó.

Creatividad de niños, padres y docentes

Por su parte, la presidenta de Fundeval, Marielba Ojeda, comentó que en este maravilloso acto se puso de manifiesto la creatividad de los niños, padres y docentes, quienes unieron ideas e ingenio para crear todos los disfraces participantes en el concurso, buscando poner en manifiesto la elegancia y la conciencia ecológica.

“Entre las alegorías inspirados en la venezolanidad encontramos trajes de Guacamaya, la Orquídea, la Paz de Carabobo, Diosa de la Flora y Fauna, flores como el Girasol y la Cayena, entre otros, siguiendo las directrices de nuestra alcaldesa Dina Castillo, nuestro Gobernador Rafael Lacava, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, para resaltar nuestra identidad y valores como venezolanos”, agregó.

Esta iniciativa busca promover las 6R: Rechazar, Reducir, Repensar, Reutilizar, Reparar y Reciclar, como reglas para minimizar residuos y disminuir la huella ambiental.

De esta manera formando parte del Plan de la Patria y las 7 Transformaciones 2025-2030, específicamente en la 6T del Ecosocialismo y la Protección del Ambiente, impulsado por el Gobierno Nacional, respaldado por el Gobierno Regional y Municipal.

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