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La capital carabobeña se iluminó la noche de este sábado 8 de noviembre para la cuarta edición de la CLX Night Run 2025, consolidándose como el evento runner más esperado del año por todos los venezolanos..

La CLX Night Run 2025 superó todas las expectativas, alcanzando un sold out total en sus inscripciones y demostrando el entusiasmo de la ciudad por el deporte, la tecnología y el entretenimiento de alta calidad.

Los corredores iniciaron la carrera a las 7:00 de la noche, desde Wynwood Park, atravesando puntos emblemáticos de la ciudad, como el Polideportivo Misael Delgado, la Redoma de Guaparo, MultiMax Av. Bolivar y el Círculo Militar, antes de regresar al punto de partida.

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Ganadores de la CLX Night Run 2025

Tras (22:06) minutos, Whinton Palma conquistó el primer lugar de la carrera, seguido de José Daniel González con (22:17) para el segundo lugar, y Diego Caldeira, quien alcanzó la tercera posición en al minuto (22:25).

Mientras que el pódium femenino arropó el talento de Magaly García en el tercer lugar con el marcador en (26:15), Iantris Pérez en la segunda posición con (26:12) ; y Edymar Brea como ganadora del primer lugar al completar los 7K en (25:10) minutos.

Todos los participantes tuvieron el privilegio de sumarse a los sorteos y llevarse a casa, hornos microondas, televisores, licuadoras y airfryers. Sin duda, una noche de brillo, música y muchos premios. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_) Caramelos de Cianuro en la CLX Night Run 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Tras completar los 7K, la CLX Night Run 2025 cerró su cuarta edición con mucho rock y con los amigos de la casa, la banda Caramelos de Cianuro, en un concierto de más de 2 horas con un lleno total.

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