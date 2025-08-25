Compartir

Valencianos acudieron masivamente a jornada de alistamiento por la Soberanía. Con elevada moral patriótica y revolucionaria los valencianos asistieron, a la Plaza Bolívar para alistarse en los cuerpos de la Milicia Bolivariana.

A lo largo de este fin de semana y de manera ininterrumpida, los valencianos asistieron a la jornada de alistamiento para la milicia, convocada por el Presidente Nicolás Maduro Moros a fin de movilizar al pueblo en la defensa de la Patria.

El General de División (GD) Héctor José Cadenas Daal, Comandante de la ZODI Carabobo N° 45, acompañó a los carabobeños que acudieron este domingo a la Plaza Bolívar de Valencia, para expresar con el mayor civismo, su compromiso en la defensa de la Patria.

Jornada de alistamiento por la Soberanía

“Estamos aquí dando cumplimiento a la orden de mi comandante en jefe Nicolas Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con el Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz, Simón Bolívar, esta jornada de registro y control en perfecta armonía y paz con la familia valenciana”, manifestó.

Asimismo, el comandante de la ZODI Carabobo, expresó que Venezuela es un país pacifico, ya que nunca ha cruzado sus fronteras para oprimir o atacar a otros, por el contrario salió para luchar por su libertad y por la libertad de otros pueblos en la misma circunstancia.

“No somos un narcoestado, no tenemos un sembradío de droga, no tenemos laboratorios para el procesamiento de la droga, no somos puente para que intenten pasar este flagelo tan dañino como es la droga, de hecho, hemos neutralizado 400 aeronaves que han intentado pasar droga por nuestro espacio aéreo”, aseguró el GD Cadenas Daal.

Todos en defensa de la patria

Por su parte, Bussy Galeano, diputada ante la Asamblea Nacional, indicó que durante este segundo día de jornada han participado los movimientos sociales, las comunas, los consejos comunales, los concejales, los legisladores regionales, la juventud, y el poder popular en pleno.

“Todos somos importantes para la defensa de la patria, la patria hoy está amenazada desde el Caribe con cualquier excusa, sin el respeto al derecho internacional y poniéndole un precio a nuestro presidente Nicolás Maduro, por eso nos alistamos, porque todos somos importantes en el rol de la defensa de la patria”, afirmó.

