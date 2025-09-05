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Valencianos beneficiados con entrega de ayudas sociales en Bello Monte. Bajo las orientaciones de la Alcaldesa Dina Castillo, a través de Fundasocial; realizó la entrega de ayudas sociales mediante visitas domiciliarias a diferentes hogares del sector Bello Monte.

Durante la entrega, aproximadamente 50 familias se llenaron de alegría y esperanza al ser favorecidas con importantes ayudas sociales para su bienestar; por lo que agradecieron al Gobierno Nacional, Regional y Municipal, por el compromiso demostrado con todos los valencianos.

«Nos encontramos en este despliegue de ayudas sociales gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y nuestra alcaldesa Dina Castillo por dar respuesta oportuna a las comunidades, las personas están felices y agradecidos porque muchos están siendo ayudados para sus tratamientos médicos, tenemos un gobierno que seguirá respondiendo para dar la mayor suma de felicidad a nuestras comunidades», agregó Brinolfo Gil, jefe de comunidad.

Entrega de ayudas sociales en Bello Monte

En este mismo sentido, se realizaron visitas casa por casa, en el sector Bello Monte de la ciudad de Valencia, específicamente Bello Monte 1A, para la entrega de colchones antiescaras, medicinas para la hipertensión y diabetes, así como también desechables, los cuales previamente fueron solicitados por los habitantes de este sector a través de la Línea VenApp.

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La Alcaldesa Dina Castillo, en articulación con el Gobernador Rafael Lacava, cumpliendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, continúa demostrando su firme compromiso con el pueblo venezolano, dando respuesta rápida y oportuna a las necesidades de las comunidades, a fin de salvaguardar el bienestar de cada uno de los habitantes.

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