Valencianos de Miguel Peña recibieron ayudas técnicas solicitadas. Cumpliendo instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo, la a través Fundasocial, realizó la entrega de ayudas técnicas a habitantes del eje 3 de la parroquia Miguel Peña, solicitadas a través de la línea VenApp.

Estas entregas tuvieron lugar en el Centro De Desarrollo Comunal CDC Bella Florida, donde los presentes reflejando alegría en sus rostros; agradecieron a la Alcaldesa Castillo, el Gobernador Rafael Lacava y al Presidente Nicolás Maduro, por demostrar su compromiso cada día con la salud de los venezolanos.

«Gracias a nuestra alcaldesa Dina Castillo, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, habitantes del eje 3 de la parroquia Miguel Peña, recibieron ayudas técnicas como tensiómetros, nebulizadores y medicamentos, de manera totalmente gratuita, solicitados a través de la aplicación Ven App (…) seguimos ayudando a nuestro pueblo de todo corazón, a nuestros compatriotas en situación vulnerable”, expresó Isabel Laya, promotora de Fundasocial.

Laya destacó la entrega de estas ayudas técnicas, como parte de las respuestas directas al pueblo en este caso a aquellas solicitudes tramitadas a través de la aplicación VenApp, “creada por el Presidente Nicolás Maduro para dar respuesta directa y en tiempo real, a las personas más vulnerables y velar siempre por su bienestar”.

Con estas acciones, el Gobierno nacional, regional y municipal, garantizan la protección y bienestar de manera directa en las parroquias y comunidades de Valencia, en el área de salud, garantizando la calidad de vida de todos los venezolanos.

