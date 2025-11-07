En una extensa y emotiva transmisión en vivo desde su perfil de Tiktok, la influencer y cantante Valka —nombre artístico de Valeria García— decidió romper el silencio y contar la verdadera razón por la que dejó el programa La casa de Alofoke.

Entre lágrimas y con su perro “Papi” en brazos, la artista aseguró que su salida no tuvo nada que ver con su novio, el cantante Dalex, sino con su bienestar físico, emocional y espiritual.

“Sí les voy a confesar que antes de prender el live hice una oración para que sea Dios el que hoy hable a través de mí para poderles contar qué es lo que está pasando”, comenzó diciendo Valka, visiblemente conmovida.

Valka rompe el silencio

Sin embargo, a pesar de su agradecimiento al reconocido proyecto dominicano, Valka explicó que su decisión de abandonar el reality fue personal y profundamente meditada.

“Era un lugar en el que realmente, si les soy sincera, yo no me sentía cómoda, porque no es un tipo de reality que va con la persona que yo soy. No me gustan los shows mediáticos, no me gustan los gritos, no me gusta no dormir, no me gusta no poder comer bien, no me gusta estar lejos de mi familia, de mi hogar, de mi perrito, de mi gente”, explicó Valka.

Durante la transmisión, la joven reveló que sufre de ansiedad, depresión y migrañas severas, condiciones que se vieron afectadas durante su estancia en el reality y esto la empezó a hacer pensar en retirarse en varias oportunidades, hasta que llegó el día en el que finalmente tomó la decisión.

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