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Si vas al Parque Nacional San Esteban como a otros parques nacionales en el país evita cometer estos errores comunes. Recordemos que los parques nacionales son refugios naturales y hay normas que cumplir.

Así que muy pendiente de estos consejos que da Inparques precisamente para que tu presencia no afecte el entorno del mismo. Recordemos que estos también son tesoros naturales de nuestro país, donde hay además flora y fauna.

Si vas al Parque Nacional San Esteban

Respeta los senderos, los senderos como rutas o caminos establecidos hay que respetarlos. No camines fuera de las rutas que están establecidas. Esto ocasiona daños a la vegetación y ocasiona erosión del suelo.

No molestes a la fauna, si encuentras un animal en el recorrido que hagas por el parque no molestes a los animales. Como tampoco si ves abejas, no dejes alimentos a los animales, esto altera su cadena alimenticia.

Dejar desechos sólidos, no debes dejar nada en los espacios del parque nacional, nada de desechos plásticos como botellas. Además de bolsas, papeles o nada que pueda alterar lo que es el escenario natural, lo que debes subir en empaques debe bajar.

Más normas que debes cumplir

Generar ruidos molestos, la contaminación sónica ocasiona graves daños esto a los ecosistemas. No necesitas reproducir música en un ambiente tan natural como este parque nacional.

Incumplir las normativas, cada parque tiene normas especificas, estas debes cumplirlas a cabalidad. Esto puede desencadenar daños irreparables en la naturaleza, estás en el deber de cuidar este parque nacional.

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