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Vaticano declara el 26-Oct día de San José Gregorio Hernández

By Lucciano Battiston
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Vaticano declara el 26-Oct día de San José Gregorio Hernández

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Lucciano Battiston
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El Vaticano declaró que 26 de octubre será celebrado como el día de San José Gregorio Hernández, para conmemorar el natalicio del insigne médico venezolano; así lo indicó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, desde la Iglesia de la Divina Pastora ubicada en la capital, donde enfatizó que esta decisión fue tomada por la Santa Sede.

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“En toda Venezuela se está celebrando hoy esta misa de acción de gracias y del cumpleaños de nuestro santo José Gregorio Hernández, que el Vaticano decidió que todos los 26 de octubre se celebre el día de san José Gregorio Hernández”, anunció la alcaldesa.

Para Meléndez, este es un día histórico: «Hoy que lo estamos viviendo y que lo vamos a seguir recordando por siempre en esta iglesia que era la más cercana y que venía siempre a misa», dijo.

El Vaticano y San José Gregorio Hernández

Por otra parte, mencionó una serie de proyectos en ejecución en la parroquia La Pastora, específicamente la recuperación de casas, fachadas.

además de la próxima inauguración de una casa de la cultura. «Cuenten con el Gobierno Bolivariano para seguir trabajando juntos para el bienestar de nuestro pueblo», concluyó.

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