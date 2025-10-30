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Tras la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles el pasado 19 de octubre, el Vaticano, a través de la cadena religiosa EWTN, ha divulgado la oración oficial dedicada al recién proclamado santo, conocido como el «médico de los pobres».

La nueva oración plasma la devoción y esperanza de los creyentes en el médico trujillano, a quien se le atribuyen incontables favores y milagros en el país.

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La misma reza de la siguiente manera:

​»Oración a San José Gregorio Hernández: Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos que nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén».

Nueva oración de San José Gregorio Hernández

​Su reciente canonización junto a Santa Carmen Rendiles (fundadora de la congregación Siervas de Jesús) marca un momento de júbilo para la nación, que ahora cuenta con sus primeros santos en los altares.

​La nueva oración invita a los fieles a continuar honrando el legado de fe, ciencia y caridad del Dr. José Gregorio Hernández en su camino hacia la santidad.

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