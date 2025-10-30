Tras la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles el pasado 19 de octubre, el Vaticano, a través de la cadena religiosa EWTN, ha divulgado la oración oficial dedicada al recién proclamado santo, conocido como el «médico de los pobres».
La nueva oración plasma la devoción y esperanza de los creyentes en el médico trujillano, a quien se le atribuyen incontables favores y milagros en el país.
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La misma reza de la siguiente manera:
»Oración a San José Gregorio Hernández: Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos que nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén».
Nueva oración de San José Gregorio Hernández
Su reciente canonización junto a Santa Carmen Rendiles (fundadora de la congregación Siervas de Jesús) marca un momento de júbilo para la nación, que ahora cuenta con sus primeros santos en los altares.
La nueva oración invita a los fieles a continuar honrando el legado de fe, ciencia y caridad del Dr. José Gregorio Hernández en su camino hacia la santidad.
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