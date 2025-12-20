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Un vehículo cayó en el Viaducto La Cabrera a las 2:15 de la tarde, las autoridades del estado Carabobo enseguida atendieron el hecho vial. La camioneta cayó en la cuneta desde el canal sentido Valencia Maracay.

Enseguida mediantes grúas se logró la extracción del vehículo del área externa de la vía. En el lugar estuvieron paramédicos como funcionarios de Invialca además de la Policía Nacional Bolivariana.

Vehículo cayó en el Viaducto La Cabrera

Se hace el llamado a no exceder la velocidad en esta parte de la Autopista Regional del Centro. Cumplir las normas establecidas, entre ellas circular a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en las pistas del Viaducto.

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