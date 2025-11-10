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Vehículo impactó contra isla central en la avenida Bolívar cerca de la Torre Banaven

By Redacción Noticias24Carabobo
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Vehículo impactó contra la isla central en la avenida Bolívar
Foto: EI Noticias.

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Un vehículo impactó contra la isla central en la avenida Bolívar cerca de la Torre Banaven. El hecho ocurrió ayer sábado 8 de noviembre de 2025 en horas de la mañana. El automóvil Renault color gris sufrió daños al quedar encima de la isla.

Al lugar llegaron funcionarios de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana para atender la situación. El conductor del vehículo informó que intentó esquivar a un motorizado quedando en la isla.

Vehículo impactó contra la isla central en la avenida Bolívar

Se hace el llamado a los conductores a conducir cumpliendo con las normas del INTT. Conducir a baja velocidad además de transitar por un solo canal. El hecho vial se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo.

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