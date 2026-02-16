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La mañana de este lunes 16 de febrero, un accidente de tránsito se registró en la calle Arévalo González del casco central (centro) de Guacara, luego de que un vehículo presentara una falla mecánica en su sistema de frenado.

Accidente centro de Guacara

Según los reportes de los Bomberos de Guacara, una ciudadana identificada como Ana Galíndez (59) perdió los frenos de su vehículo Chevrolet Aveo mientras maniobraba en reversa. Durante el trayecto, el automóvil impactó contra una motocicleta Bera SBR conducida por Francisco Gómez (45), quien resultó con lesiones leves en su rodilla derecha.

Posteriormente, el carro colisionó contra la fachada del establecimiento “Inversiones Nayi”, causando daños materiales menores en los rieles de la Santa María del local.

Atención de emergencia

Funcionarios de los Bomberos de Guacara se presentaron en el sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados y estabilizar la situación. El conductor de la moto fue trasladado para una evaluación médica, mientras que la conductora y su acompañante resultaron ilesas.

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